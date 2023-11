Un batran din Carlig a fost la un pas de moarte. Acum el se afla internat in stare grava la spital dupa ce a fost victima unui incendiu urmat de explozia unei butelii defecte. In urma deflagratiei, un perete s-a prabusit peste barbat. Sotia barbatului a fost ceva mai norocoasa. Ea a reusit sa se evacueze singura.Reprezentantii ISU Iasi au anuntat ca explozia a fost provocata de o acumulare de gaze produse o butelie defecta. Tragedia putea fi mult mai mare, pentru ca in camera se mai aflau ... citeste toata stirea