Exporturi in crestere, la Iasi

Exporturile FOB (Free On Board - n.r.) ale judetului Iasi in luna ianuarie 2024 au insumat 78.864.000 euro, fiind cu 3,1% (+2.391.000 euro) mai mari comparativ cu luna ianuarie a anului precedent.In aceeasi perioada, importurile CIF (Cost Asigurare Navlu - n.r.) au insumat 89.129 mii euro, in scCZdere fata de luna ianuarie 2023 cu 8,9% (-8.719.000 euro), a anuntat, joi, Directia Judeteana de Statistica (DJS), precizand ca soldul operatiunilor de comert international in luna ianuarie 2024 a ... citește toată știrea