Exporturile si importurile Iasului, in scadere fata de anul trecut

* valoarea exporturilor si importurilor catre si din tari ale Uniunii Europene a insumat, in perioada 1 ianuarie - 31 mai 2024, aproape 296 milioane euro (66,2% din total), respectiv 357 milioane euro (67,2% din total)Exporturile FOB (Free On Board - n.r.) ale judetului Iasi in luna mai 2024 au insumat 84 milioane euro, fiind cu 12,9% (-12.556mii euro) mai mici comparativ cu luna mai 2023, iar importurile CIF (Cost Asigurare Navlu - n.r.) au insumat 99 milioane euro, in scCZdere fata de luna ... citește toată știrea