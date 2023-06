Expozitia internationala World Press Photo, cea mai importanta manifestare globala de fotojurnalism, va putea fi vizitata pana pe 3 iulie, in Piata Unirii din Iasi. Fundatia Eidos aduce aceasta prestigioasa expozitie in Romania de 12 ani, oferind publicului acces la imagini din domeniul fotojurnalismului.Cele 120 de fotografii selectate pentru aceasta expozitie vor fi insotite de un audio-tur gratuit, realizat in parteneriat cu aplicatia Smartify. Vizitatorii vor putea asculta povestile si ... citeste toata stirea