Uniunea Artistilor Plastici din Romania - Filiala Iasi are placerea de a va invita sa vizitati in perioada 01-10 decembrie 2023 expozitia "PERFECT IMPERFECT - 6 elemente" semnata de artista Elena Soltuz.Vernisajul va avea loc marti, 5 decembrie, ora 18:00.Prezinta Lector univ. dr. Maria Bilasevschi- Presedinte U.A.P.R. Filiala IasiExpozitia PERFECT IMPERFECT - 6 elemente - reprezinta o imbinare dintre tehnologia precisa a turnarii rasinii in matrite cu tehnica mai putin precisa a ... citeste toata stirea