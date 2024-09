Expozitia "Silviu Purcarete - 50 de ani de teatru", in prologul FITPTI

* 2024 i-a adus distinsului regizor cel de-al 50-lea an de cariera * expozitia este unicat in Romania si reuneste 108 fotografii si 10 videoclipuri care recompun universul sau spectacular * vernosajul va avea loc la Palatul Braunstein joi, 26 octombrieRegizorul Silviu Purcarete implineste anul acesta 50 de ani de cariera teatrala, un parcurs ce insumeaza 124 de spectacole de teatru, opera si teatru de papusi puse in scena pe toate meridianele lumii. Expozitia de fotografie "Silviu Purcarete - ... citește toată știrea