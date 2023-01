Expozitia "Spune-mi ce vezi: metacolectii" la Borderline Art Space, cu lucrari in tehnica "mise-en-abyme". Vernisajul, azi

Expozitia "Spune-mi ce vezi: metacolectii", semnata de Lucian Bruma, poate fi vizitata in perioada 26 ianuarie-24 februarie la Borderline Art Space, in Iasi. Vernisajul are loc astazi, de la ora 18:00, si va fi curatoriata de Irina Ungureanu.Cea mai recenta serie de lucrari semnata de Lucian Bruma problematizeaza diferitele moduri de a privi intr-un sens ambivalent: cel care priveste nu e doar spectatorul, ci el insusi este privit, chestionat, provocat, intr-un joc de perceptii atent ... citeste toata stirea