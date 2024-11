Expozitia "Traian Biltiu-Dancus: Culorile Maramuresului" la Palatul Culturii

Muzeul de Arta din cadrul Complexului Muzeal National "Moldova" Iasi invita publicul sa viziteze expozitia "Traian Biltiu-Dancus: Culorile Maramuresului", organizata in parteneriat cu Art Safari si Muzeul Maramuresan din Sighetu Marmatiei, sub egida Institutului Cultural Roman, si itinerata la Palatul Culturii din Iasi, in perioada 13 noiembrie - 8 decembrie 2024.La vernisajul care va avea loc miercuri, 13 noiembrie 2024, de la ora 15.00, vor participa: dr. Mirela Ana Barz, manager al ... citește toată știrea