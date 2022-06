Expozitia "Un Iasi pentru viitor", deschisa la Palatul Culturii

Complexul Muzeal National "Moldova" Iasi, in calitate de partener, invita publicul sa viziteze la Palatul Culturii, in perioada 30 iunie - 14 iulie 2022, expozitia "Un Iasi pentru viitor", derulata in cadrul concursului international de arhitectura organizat de compania "Iulius", pentru o noua dezvoltare in centrul orasului, in dialog cu patrimoniul care defineste Iasul din prezent.Expozitia integreaza propunerile a patru birouri din topurile mondiale de arhitectura - Foster+Partners, MVRDV, ... citeste toata stirea