Expozitie cu produse fabricate in Romania intre 1930 si 1990

Expozitia "Fabricat in Romania" aduce in atentie produse ale unor ramuri industriale romanesti din perioada 1930 - 1990. Grupata in jurul intreprinderilor producatoare, expozitia de la Muzeul Stiintei si Tehnicii "Stefan ProcopiuE din cadrul Complexului Muzeal National "MoldovaE Iasi prezinta aparatura optica, radiouri si ceasuri auto, diverse tipuri de telefoane de birou, jucarii, statii de emisie-receptie militare si civile realizate dupa aparate de zbor produse in Romania. Vernisajul ... citeste toata stirea