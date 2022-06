Expozitie de dinozauri in gradina Palas. Au 13 metri lungime (FOTO)

Lumea Dinozaurilor, o intreaga expozitie alcatuita din dinozauri giganti, va putea fi vizitata in urmatoarea perioada la Palas Iasi. Printre speciile care vor fi prezentate, unele dintre cele mai mai cunoscute clase de dinozauri descoperite pana acum, se numara si T-Rex, Mamut, Ceratosaurus, Stegosaurus, Pterosaur, Triceratops si Veliciraptor.Factorul inedit al acestei instalatii este dimensiunea uriasa a exponatelor, majoritatea fiind in marime naturala. Expozitia va fi plasata in gradina ... citeste toata stirea