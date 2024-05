Expozitie de produse alimentare traditionale, in week-end, in Parcul Expozitiei

Iesenii sunt invitati in perioada 17 - 19 mai, in Parcul Expozitiei, la o expozitie de produse alimentaretraditionale, ecologice, montane si artizanale, organizata de Primaria Municipiului Iasi (PMI), Academia Romana - Filiala Iasi, Directia pentru Agricultura Judeteana (DAJ) Iasi, Universitatea de Stiintele Vietii "Ion Ionescu de la Brad" si Asociatia Producatorilor Locali "Produs in Iasi"."Prin organizarea acestui targ ... citește toată știrea