Expozitie in aer liber la Muzeul Unirii - "Iasi, oras minunat"

Complexul Muzeal National "Moldova" Iasi propune publicului expozitia in aer liber "Iasi, oras minunat" semnata de artistul fotograf Ozolin Dusa si organizata in parteneriat cu Primaria Municipiului Iasi, Uniunea Artistilor Plastici din Romania - Filiala Iasi si Centrul Municipal de Memorie Vizuala Iasi.Expozitia va fi amplasata pe gardul Muzeului Unirii, in perioada 25 noiembrie - 25 decembrie 2024, fiind dedicata orasului Iasi si Zilei Nationale a Romaniei. Pe trei bannere de mari ... citește toată știrea