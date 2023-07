In aceasta saptamana, iubitorii de arta au ocazia sa exploreze expozitia de pictura "WABI SABI - frumusetea imperfectiunii" la Galeria de Arta "Victoria" din Iasi. Pana pe 9 august, intre orele 12:00-16:00, operele artistei Nicoleta Gaiginschi pot fi admirate si analizate in detaliu.Expozitia se concentreaza in jurul conceptului japonez de Wabi Sabi, o filosofie culturala profunda care face referire la frumusetea imperfectiunii si efemeritatii. Criticii de arta au laudat capacitatea Nicoletei ... citeste toata stirea