Spatiul de coworking si o cafenea, FAR, vor gazdui expozitia unei tinere studente la Facultatea de Arhitectura "G.M. Cantacuzino" din Iasi. Expozitia "Myosotis" conduce publicul in universul artistic al Andeim, iar vernisajul va avea loc la FAR, miercuri, 9 august, incepand cu ora 19:00.Lucrarile din aceasta expozitie sunt reunite sub numele "Myosotis", denumirea stiintifica a florilor de nu-ma-uita. Metafora expozitiei se ascunde in aceste flori mici, spun organizatorii, deoarece culorile ... citeste toata stirea