Expozitie la Palatul Culturii -- "Istoria in emisiuni monetare ale Bancii Nationale a Moldovei"

Complexul Muzeal National "Moldova" Iasi, in parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni - Sectia Cultura, Serviciul Vamal al Republicii Moldova, Consiliul Judetean Iasi, Ansamblul Artistic Profesionist "Constantin Arvinte" al Consiliului Judetean Iasi si Asociatia Nationala Profesionala a Lucratorilor Vamali din Romania, organizeaza in perioada 27 martie - 25 aprilie, la Muzeul Unirii, expozitia "Istoria in emisiuni monetare ale Bancii Nationale a Moldovei. Piese din patrimoniul Galeriei ... citește toată știrea