Expozitii de azalee, camelii si plante carnivore, in Gradina Botanica

In luna februarie, iesenii au ocazia sa viziteze o expozitie de plante exotice la Gradina Botanica "Anastasie Fatu" a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza", din Iasi. In perioada 4 -26 februarie, in compartimentele Complexului de Sere, pot fi admirate azalee si camelii care impresioneaza prin diversitatea cromatica si dimensiuni.Astfel de exemplare pot fi intalnite de obicei in cadrul amenajarilor din gradinile asiatice. Alaturi de azalee si camelii se remarca si culorile frunzelor exemplarele ... citeste toata stirea