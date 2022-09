Expresii romanesti ilustrate, o expozitie care ascunde tragedia personala a unui artist iesean

Expozitia "Expresii romanesti ilustrate" a ilustratorului Adrian Serghie va putea fi admirata de publicul iesean incepand de miercuri, 21 septembrie 2022, la Institutul Francez din Iasi. Vernisajul va fi unul atipic si va avea loc astazi, 21 septembrie, de la ora 18:00.Adrian Serghie are un master in grafica si studiaza artele de cand se stie. Ultimul sau job a fost de graphic designer, iar in urma cu 3 ani planuia sa devina freelancer full time."Imi doream sa ma perfectionez, asa ca am ... citeste toata stirea