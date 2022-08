Exproprieri pentru Autostrada Buzau - Focsani. Cati bani va primi Tudorel Toader

Mai multi politicieni vor primi despagubiri de la stat pentru ca detin terenuri pe unde va trece Autostrada A7, sectiunea Buzau Focsani. Printre ei se regasesc vicepresedintele Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan, si fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, cu sume mici, potrivit unui proiect pus in dezbatere de Ministerul Transporturilor.Cea mai mare despagubire o va primi mostenitorul marii familii de boieri Ghyka - latifundiari in Vrancea, chiar ministri in Guvernul Bratianu. ... citeste toata stirea