Extindere in Romania - Compania germana Infineon Technologies AG a deschis un centru de cercetare si dezvoltare in ansamblul Palas Iasi, al grupului IULIUS

Producatorul german de seminconductori Infineon Technologies AG isi dezvola prezenta in Romania prin deschiderea unui birou la Iasi, in ansamblul mixed-use Palas, investitie a grupului IULIUS. Noul centru de cercetare - dezvoltare ocupa o suprafata initiala de peste 600 mp, urmand sa se extinda. Inginerii Infineon proiecteaza de aici cipuri pentru industria auto.Prezenta cu un centru de R&D (cercetare si dezvoltare) in Bucuresti, compania isi extinde activitatea la Iasi, in cladirea United ... citeste toata stirea