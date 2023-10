A fost prelungit mandatul de arestare preventiva in cazul lui Philipp Fuhrmann, fondatorul "Fabricii de vise" de la Miroslava. Tribunalul Iasi a admis azi propunerea de prelungire a masurilor preventive formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Iasi in cazul lui Fuhrmann si a altor sapte persoane cercetate in acelasi dosar.Cu totii sunt cercetati pentru ... citeste toata stirea