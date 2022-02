Factura mai mica la energie, pentru cel mai mare spital din Iasi

Unitatea medicala a primit gratuit din partea E.ON 96.800 kWh * contravaloarea acestei cantitati acopera, in medie, jumatate din consumul de energie aferent unei luni de iarnaCei 500.000 kWh, reprezentand cea mai mare cantitate de energie oferita de E.ON Energie Romania pana acum in cadrul campaniei "Daruieste Lumina", au ajuns la cele cinci spitale beneficiare din Sibiu, Cluj Napoca, Iasi, Suceava si Hateg si se regasesc in facturile de energie electrica si gaze naturale ale acestor ... citeste toata stirea