Factura unei nopti de betie si amor salbatic: aproape cinci ani de puscarie

* n-a fost vorba de viol ori alte fapte cu violenta, ci de evadare din arestul la domiciliu * inculpatul a incercat sa-i induca in eroare pe judecatori, spunand ca isi parasise domiciliu doar pentru a munci, ca n-avea ce manca, dar n-a reusit * declaratiile tatalui si ale iubitei l-au infundatJudecand dupa cazierul deja stufos pe care-l are, ieseanul Nicusor S. pare a intetiona sa isi treaca in palmares intregul Cod Penal. Prima condamnare, in 2015. Cinci ani si trei luni pentru viol. Liberat ... citește toată știrea