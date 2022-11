Facturi mai mici la gaz, la Vaslui

La Vaslui, abonatii Gaz Est vor avea de luna aceasta preturi mai mici cu circa 12% la facturile la gaze.Acest lucru este posibil in conditiile in care societatea a inmagazinat anul trecut gaze la preturi foarte bune, dupa cum a declarat directorul Gaz Est Vaslui, Adrian Tighici. "Daca la nivel national procentul e undeva la 96 % stocat, gaz depozitat, eu am un procent de 167%. Am cautat cumva, am gasit oportunitati, in momentul in care am avut niste preturi bune, imediat am mai inmagazinat ... citeste toata stirea