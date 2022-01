Facturile la energie emise gresit in aceasta perioada vor trebui recalculate, iar consumatorii nu vor putea fi debransati

Debransarile de la retea ca urmare a neachitarii facturilor la energie electrica si gaze naturale sunt interzise, iar furnizorii care nu au aplicat schema de plafonare si compensare sunt obligati ca, in termen de 15 zile, sa refaca facturile emise deja. Acestea vor fi recalculate si retrimise fara niciun fel de penalitati, potrivit unei ordonante de urgenta publicata azi in Monitorul Oficial.Astfel, prin OUG 2/2022, publicata azi in Monitorul Oficial nr. 61, se introduc o serie de masuri ... citeste toata stirea