FACTURILE LA UTILITAEsI PE DECEMBRIE INGENUNCHEAZA TEATRELE SI MUZEELE DIN IASI

Facturile la energie si gaze pe luna decembrie au inceput sa soseasca in cutiile postale ale institutiilor de cultura din Iasi. Enorma, asa caracterizeazafacturadirectorul artistic al Teatrului Luceafarul din Iasi, Oltita Cantec:A venit factura la gaz si este enorma,estein valoare de 60.000 de lei, adica aproximativ 12.000 de euro, la acelasi consum ca in anul precedent, adica aceasta majorare extraordinara vine din majorarea tarifelor la gaz metan. Nici in noiembrie nu a fost o factura ... citeste toata stirea