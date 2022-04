Falsa asistenta, iertata de puscarie si dupa al doilea furt

Originara dintr-un satuc de langa Botosani, Ana-Maria Todirel (22 de ani) s-a aciuat, de prin 2017, in cartierul Dallas. Traieste din mici invarteli si furtisaguri, ajungand acum la a doua condamnare pentru o escrocherie in care a dovedit o indrazneala maxima. In urma cu un an, tanara se afla, la vanatoare de victime, in statia de autobuz din Targu Cucu. Era in jurul orei 16.00, cand l-a ochit pe Gheorghe P. (69 de ani), care statea ganditor pe o bancuta. Ana-Maria l-a abordat, povestindu-i un ... citeste toata stirea