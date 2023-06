Ultimele declaratii de avere ale alesilor judeteni sunt mostre penale ale unor falsuri grosolane. Unul dintre vicepresedinti a facut cativa zeci de mii de euro la botezul copilului si i-a dat la partid. Cunoscuti milionari in euro declara ca nu au unde pune capul jos, singura lor avere imobiliara fiind un tapsan pe la Vaslui sau la Pascani. In cazul unui astfel de "parlit" se ridica chiar problema pierderii mandatului, in conditiile in care acesta nu are domiciliul pe Iasi. Spre deosebire de ... citeste toata stirea