Familia in Societatea Contemporana, o conferinta pentru asistentii sociali si nu numai

Conferintea Nationala "Familia in Societatea Contemporana" a avut loc loc joi, 9 iunie 2022, incepand cu ora 9.00, in Sala "Stefan Procopiu" din cadrul Palatul Culturii din Iasi. Principala tema de discutie a avut drept reper moto-ului "Fiecare asistent social este un COPIL si are o FAMILIE". Evenimentul a fost gratuit si avizat acreditarea cu 2 credite profesionale pentru asistentii sociali inscrisi in Registru National al Asistentilor Sociali din Romania. Actiunea este parte strategia de ... citeste toata stirea