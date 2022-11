Familie onorabila distrusa de consumul excesiv de alcool. Povestea trista a doi frati

Alcoolul a distrus o familie de ieseni si l-a transformat pe unul dintre membrii ei in ucigasul fratelui sau. Intors acasa de la munca, si-a gasit fratele prabusit in curte, beat. Crezand ca iar si-a baut banii, l-a ucis din doua lovituri. L-a tarat in casa, dandu-si seama abia a doua zi ca l-a omorat. Nu s-a grabit sa anunte decesul si a incercat sa-si ascunda fapta. Magistratii Tribunalului s-au aratat destul de ingaduitori, printr-o sentinta care insa ar putea fi schimbata in apel. Capul ... citeste toata stirea