Family Fest si Rooftop party by Senzoria, in acest weekend, la Palas

Senzoria, festivalul dedicat simturilor, revine si in acest an, cu un format dedicat atat celor care isi doresc sa se distreze cu prietenii, cat si familiilor cu copii. Parcul Palas devine in acest weekend un super kids playground, unde vor fi o multitudine de activitati dedicate celor mici. Tot in Palas, pe terasa rooftop, te asteapta Senzoria party, unde artele vizuale se vor impleti cu elementele senzoriale, intr-un cadru spectaculos.Weekend-ul acesta il incepem cu Senzoria rooftop party, ... citeste toata stirea