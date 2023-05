Dupa ce si-a agresat in mai multe randuri fosta sotie si a incalcat ordinul de protectie emis in favoarea acesteia, un iesean va scapa nepedepsit. Faptele sunt in curs de prescriere, termenul legal urmand sa se implineasca in august. Ieseanul a fost condamnat in prima instanta, dar apelul va fi judecat abia in septembrie. La acea data, magistratii Curtii de Apel nu vor avea altceva de facut decat sa constate prescriptia raspunderii penale.Fanel Cucu si V.C. au fost casatoriti timp de 21 de ... citeste toata stirea