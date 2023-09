Simpatizantii AUR organizeaza un protest in fata sediului Primariei. La miting participa si liderul AUR, George Simion.Manifestantii striga lozinci impotriva primarului Mihai Chirica. "Demisia!" si "Jos Mafia!" sunt principalele scandari.George Simion este flancat de Vasile Puscasu, Corneliu Ciucanu (sef AUR Iasi), Ciprian Paraschiv si Viorel Blajut.Intr-o decizie fara precedent in ultimii ani, bulevardul "Stefan cel Mare" a ramas deschis circulatiei rutiere in zi de weekend - pe acest ... citeste toata stirea