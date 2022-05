Fara apa potabila pentru iesenii care locuiesc in Cantemir

In vederea efectuarii unei legaturi intre doua conducte in cartierul Cantemir, ApaVital se afla in neplacuta situatie de a nu furniza apa potabila in ziua de luni, 30 mai 2022, intre orele 9.00 - 16.00 (ora estimata), catre utilizatorii din aleea Decebal si aleea Rozelor (partial-zona cartierului Cantemir).Lucrarile se vor desfasura in carosabil, cu restrictie partiala de circulatie in zona de interventiei.Pentru utilizarea apei in regim limitat, pentru baut si gatit, ApaVital Iasi ... citeste toata stirea