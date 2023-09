Protocoalele anti-drog au fost reinnoite la nivelul municipiului Iasi * in contextul cresterii alarmante a consumului de droguri printre tineri si comercializarea sporita a acestora in apropierea unitatilor de invatamant, politistii vor avea atributii sporitePrimaria Iasi a incheiat un protocol de colaborare cu mai multe institutii in vederea organizarii, la nivelul municipiului a campaniei privind prevenirea traficului si consumului juvenil de droguri. Partile implicate in acest proiect sunt ... citeste toata stirea