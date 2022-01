Fara hora anul acesta la Iasi! "Nu se mai pune problema unei manifestari populare"

"24 Ianuarie a ramas sub semnul intrebarii din punct de vedere al manifestarilor", a declarat, ieri, primarul Mihai Chirica intr-o conferinta de presa.El a subliniat ca, pe fondul cresterii numarului de cazuri de imbolnavire in pandemie, marcarea Zilei Unirii Principatelor "nu se va putea ridica ridica la amploarea manifestarilor pe care le faceam inainte de pandemie". "Ne-am fi dorit ca ziua de 24 sa fi avut muzica populara, o manifestare in Piata Unirii", a spus primarul, estimand ca peste ... citeste toata stirea