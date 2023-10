Nu exista bunastare in absenta viziunii si nici infrastructura urbana mai buna in lipsa marilor investitii. Iasul a ramas repetentul absolut la toate marile capitole, pentru ca, din patru in patru ani, domnul Goe Chirica este adus din nou la urne in postura de primar printr-un sistem electoral intr-un singur tur care favorizeaza orice ales in functie, dar si printr-un absenteism record la alegerile locale la nivelul intregii Romanii. Intre timp, stam blocati zilnic ore in sir in masini, ... citeste toata stirea