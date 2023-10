Un eveniment in care vor fi prezentate colectii de nisa, cu piese ,,made to measure" si bespoke va avea loc in Palas Campus, in acest weekend. Pentru prima data in Romania, Prive Fashion Events reuneste colectii fashion, expozitii de arta, dar si personaje din lumea modei si invitati speciali, intr-un eveniment ce imbina creativitatea cu nonconventionalul.Piateta Palas Campus se metamorfozeaza sambata, 7 octombrie 2023, intr-un hub al inovatiei, unde creativitatea trece granita ... citeste toata stirea