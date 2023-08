O fata de 14 ani a fost jefuita in plina strada, in zona Casei Sindicatelor, in preajma Kaufland Nicolina. Fapta a fost comisa in septembrie anul trecut. In mai putin de un an, procurorii si-au terminat ancheta, iar judecatorii au ajuns la o decizie definitiva.Plecata de la scoala, Patricia M. trecuse pe acasa cu o colega, dupa care a plecat cu aceasta pentru a o conduce la autobuzul cu care urma sa plece spre casa. Au ajuns impreuna pe aleea betonata paralela cu calea ferata din dreptul ... citeste toata stirea