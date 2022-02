Faurarul sau Luna Lupilor

Luna februarie, a doua din an, mai este cunoscuta si ca Faurar, Fluierar sau Luna Lupilor. Superstitiile pastrate in folclor pentru aceasta perioada sunt legate, in general, de prevestire a vremii pe parcursul anului. In calendarul popular, Faurarului, asa cum i se spune lunii februarie, i se atribuie multe misiuni. Acum incepe logodna pasarilor, se schimba vremea, se stramba partiile si dau in primavara, ca doar iarna mai are de stat doar o luna. Dar frigul inca mai face legea, mai ales ca in ... citeste toata stirea