Februarie, luna sculptorilor romani la Ateneu

LUNA SCULPTORILOR ROMANI, cel mai important eveniment dedicat sculpturii din Romania, ajuns la editia a III-a, isi deschide portile la Iasi, in perioada 20 februarie- 19 martie, pentru a celebra 147 de ani de la nasterea marelui artist Constantin Brancusi, reunind, in cadrul celor 11 expozitii solo si colective peste 185 de sculpturi, 51 dintre ele fiind prevazute pentru a fi amplasate in aer liber."Proiectul Luna Sculptorilor Romani a debutat, la initiativa Ateneului iesean, din dorinta de a ... citeste toata stirea