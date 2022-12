Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara face apel la boicotarea companiilor cu actionariat austriac

Ca urmare a refuzului total nejustificat al Austriei de a accepta intrarea Romaniei in spatiul Schengen, Federatia Nationala a Sindicatelor din Industria Alimentara-SINDALIMENTA, a hotarat in sedinta Consiliului National, care a avut loc in perioada 08-10 decembrie, inchiderea contului bancar de la BCR, banca cu actionariat austriac.De asemenea, conducerea SINDALIMENTA recomanda membrilor federatiei sa evite achizitia de produse ale societatilor austriece, sa nu mai alimenteze cu carburant de ... citeste toata stirea