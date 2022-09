Femeia care a incercat sa-si castreze sotul, judecata pentru tentativa de omor

ieseanca a cerut schimbarea incadrarii juridice in "lovire sau alte violente" si a invocat circumstante atenuante * judecata in stare de libertate, aceasta a obtinut un ordin de protectie impotriva victimei sale * ea a stabilit un record in materie de taraganare a unui procesIntensele pregatiri din ziua de 31 decembrie 2019 facute in gospodaria sotilor Alexa din satul Domnita, comuna Tibana au fost in van. Mai erau doar cateva ore pana la Revelion, Gica (52 de ani) luase o pauza si savura un ... citeste toata stirea