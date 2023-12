O femeie din Popricani a fost internata la Institutul de Psihiatrie Socola dupa ce si-a omorat sotul.Potrivit procurorilor, cei doi obisnuiau sa consume frecvent alcool, dupa care se luau la cearta. Vineri seara, cei doi s-au certat asa de tare incat ea a pus mana pe un cutit si l-a lovit in inima. "In seara zilei de 1 decembrie 2023, o femeie din localitatea Carlig, judetul Iasi, si-a lovit sotul de doua ori cu un cutit in zona toracelui, provocandu-i o plaga intepata a pericardului ... citeste toata stirea