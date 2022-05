Femeie carbonizata intr-un apartament din Alexandru. Politia verifica alibiul concubinului

O femeie din Iasi in varsta de aproximativ 75 de ani a murit in conditii misterioase. Elena Ichim, care locuia la etajul patru al unui bloc de pe strada Musatini a fost gasita carbonizata in baia locuintei, dupa ce pompierii au stins incendiul care ii cuprinsese apartamentul. Imediat dupa ce au stins incendiul, pompierii au chemat politistii si procurorii deoarece au considerat incendiul ca fiind duspect."A intervenit o autospeciala cu modul de descarcerare, o autospeciala de interventie si ... citeste toata stirea