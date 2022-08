Femeie de 77 de ani atacata cu violenta in propria casa de trei indivizi. Au amenintat-o cu violul ca sa le dea banii

Trei tineri s-au napustit asupra unei septuagenare, pentru a o jefui. S-au prefacut ca vor sa o violeze, pentru a o convinge sa spuna unde isi tine banii. Sarmana femeie nu avea insa niciun ban in casa. Aflati la inceput de "cariera" infractionala, cei trei au primit pedepse simbolice. Vor trebui sa o despagubeasca insa pe batrana pentru chinurile indurate de aceasta.Faptele s-au petrecut in noaptea de 9/10 decembrie 2016, in Ciurea. Cristian Donea, Ionut Ciapa si Vasile Stingaciu si-au ... citeste toata stirea