Femeie in stare extrem de grava, adusa la "Parhon", infectata cu "ciuperca neagra". Ce este mucormicoza?

Doua cazuri deosebit de grave sunt tratate zilele acestea de medicii ieseni, in ambele cazuri fiind vorba despre femei cu varsta de 65 de ani. O femeie din Vaslui a ajuns in coma dupa ce a inghitit trei substante periculoase, printre care si acetona, iar o alta femeie se lupta cu o infectie fungica rara care ii pune viata in pericol, mucormicoza rinocerebrala.In primul caz a fost nevoie de interventia elicopterului SMURD pentru a o prelua cat mai repede pe femeia de la Vaslui. In urma ... citeste toata stirea