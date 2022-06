Femeie intoxicata cu ciuperci, transferata cu elicopterul SMURD la spital. Cum pot fi confundate hulubitele

Femeia a fost transferata imediat cu elicopterul SMURD, din comuna in care locuieste catre Spitalul de Urgenta "Sfantul Spiridon" din Iasi. O femeie din judetul Iasi a ajuns la spital in urma unei intoxicatii cu ciuperci, dupa ce a mancat ciupercile culese cu propria mana, din padure.Ieseanca, in varsta de 60 de ani, a fost transportata cu elicopterul SMURD din comuna Sinesti, la Spitalul de Urgente "Sfantul Spiridon" din Iasi."Elicopterul SMURD a intervenit pentru o intoxicatie cu ciuperci ... citeste toata stirea