Fenomen meteo extrem in zona "Trei Iazuri": grindina in cantitati foarte mari (VIDEO)

In zona "Trei Iazuri", pe drumul european E585, intre Iasi si Roman, a cazut grindina in cantitati foarte mari. Peisajul s-a transformat radical, fiind mai specific iernii decat inceputul toamnei. Mai multi soferi au surprins fenomenul si au postat clipurile pe retelele de socializare.Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica dimineata o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata pentru 17 judete, valabila pana la ora 23:00.Potrivit meteorologilor, in ... citeste toata stirea