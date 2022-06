"Fenomenul" tezaurizarii in epoca bronzului. Depozitul de la Ulmi-Liteni"

Complexul Muzeal National "Moldova" Iasi continua seria micro-expozitiilor "Piese de exceptie din colectiile Muzeului de Istorie a Moldovei", prezentand vizitatorilor, in perioada 21 iunie19 septembriela Palatul Culturii din Iasi, un depozit de bronzuri descoperit in anul 1957 in localitatea Ulmi-Liteni (astazi Liteni, comunBelcesti)Atribuit perioadei Bronzului tarziu, intr-o etapa corespunzatoare civilizatiei Noua (secolele XIV-XII a. Chr.), depozitul este alcatuit din mai multe ... citeste toata stirea